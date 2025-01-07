В Турции начались учения ВМС с участием 20 тысяч военных
В Турции в трех морях стартуют военно-морские учения с участием 20 тысяч военных.
Об этом сообщает TRT Haber, передает "Европейская правда".
Как рассказал начальник штаба Военно-морских сил Турции контр-адмирал Кенан Кан Тюрккан, учения Mavi Vatan-2025 будут проходить в Черном, Эгейском и Средиземном морях.
В 10-дневных маневрах примут участие 90 кораблей и 50 летательных аппаратов.
Тюрккан пояснил, что целью учений является оценка эффективности командования ВМС в проведении и управлении операцией и повышение оперативной готовности подразделений.
В начале ноября военные США и Южной Кореи провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.
В начале декабря в Эстонии проходили двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния") при участии подразделений стран НАТО.
А в середине декабря по всей Латвии объявили частичную проверку боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил.