В Турции начались учения ВМС с участием 20 тысяч военных

В Турции в трех морях стартуют военно-морские учения с участием 20 тысяч военных.

Об этом сообщает TRT Haber, передает "Европейская правда".

Как рассказал начальник штаба Военно-морских сил Турции контр-адмирал Кенан Кан Тюрккан, учения Mavi Vatan-2025 будут проходить в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

В 10-дневных маневрах примут участие 90 кораблей и 50 летательных аппаратов.

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Тюрккан пояснил, что целью учений является оценка эффективности командования ВМС в проведении и управлении операцией и повышение оперативной готовности подразделений.

В начале ноября военные США и Южной Кореи провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.

В начале декабря в Эстонии проходили двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния") при участии подразделений стран НАТО.

А в середине декабря по всей Латвии объявили частичную проверку боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил.