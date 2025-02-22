В Румынии считают вмешательством во внутренние дела поддержку Джорджеску со стороны Маска

Министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну считает, что открытая поддержку миллиардером Илоном Маском антизападного румынского политика Келина Джорджеску можно считать формой вмешательства во внутреннюю политику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью телеканалу Prima TV.

Глава румынского МИД напомнил, что Маск ранее уже открыто поддержал ультраправую "Альтернативу для Германии" и является "мощной и очень влиятельной фигурой".

Он добавил, что месседжи Маска являются "формой вмешательства во внутреннюю политику другого государства".

В то же время Хурезяну подчеркнул, что ему не известно о давлении официальных лиц США на Румынию с тем, чтобы она дала гарантии "беспрепятственного" ведения кампании со стороны Джорджеску, о чем ранее писали СМИ.

"Мне не было известно о каком-либо фактическом, явном давлении со стороны американских официальных лиц, которые предлагали бы услуги или желание, чтобы кандидат, в нашем случае Келин Джорджеску, нашел другой курс", – прокомментировал он.

Напомним, в начале декабря 2024 года Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение перезапустить проведение президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джорджеску.

Джорджеску – антизападного кандидата, который неожиданно победил в первом туре выборов президента Румынии, – связали с кампанией иностранного вмешательства через TikTok.

В речи на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал отмену выборов президента Румынии, поставив под сомнение демократию в стране.