Большинство немцев отвергают запрет "Альтернативы для Германии"

Согласно опросу, большинство немцев достаточно скептически относятся к идее запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Таковы данные флэш-опроса, проведенного по заказу RTL и ntv, передает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

В опросе подавляющее большинство респондентов заявили, что все другие партии должны исключить возможность создания коалиции с "АдГ" на федеральном уровне. Однако они не поддерживают запрет партии.

41% респондентов высказался за запрет "АдГ", тогда как 52% – против.

На вопрос, может ли "АдГ" также получить поддержку на западе страны, мнения респондентов разделились. 44 процента считают, что через несколько лет в Западной Германии могут быть подобные результаты. 49 процентов респондентов считают это маловероятным.

На федеральных выборах "АдГ" стала второй по силе партией. Партия получила значительный прирост, особенно на востоке Германии – во всех пяти восточногерманских землях "АдГ" стала самой сильной партией.

Согласно опросу, подавляющее большинство – 69% респондентов – считают правильным, что все другие партии исключают возможность создания коалиции с "АдГ" на федеральном уровне. 28% респондентов считают, что это неправильно – особенно сторонники "АдГ" и большинство избирателей Альянса Сары Вагенкнехт. Сторонники Свободной демократической партии разделились в этом вопросе.

Что касается коалиции с "АдГ" на земельном уровне, то подавляющее большинство (63%) также против этого.

Во время флеш-опроса было опрошено 1 015 человек в Германии. Статистическая погрешность составила плюс-минус три процентных пункта.

Напомним, кандидат в канцлеры блока-победителя парламентских выборов в Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц подтвердил во вторник, 25 февраля, что начал переговоры о коалиции с социал-демократами.

Также Мерц направил в канцелярию действующего канцлера Олафа Шольца "меморандум о взаимопонимании" с требованием согласовывать с ним решения в переходный период перед сменой правительства.