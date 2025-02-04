Немцы поддерживают участие Бундесвера в потенциальной миротворческой миссии в Украине

Большинство немцев поддерживают участие своей армии в потенциальной миротворческой миссии в Украине, призванной поддерживать перемирие в войне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Wahlen для ZDF frontal, передает "Европейская правда".

59% опрошенных немцев выступают за участие Бундесвера в возможной миротворческой миссии, 35% – против.

Существует четкая разница между гражданами Западной и Восточной Германии: в то время как большинство западных немцев, а именно 61%, выступают за участие Германии, только 45% восточных немцев поддерживают такое участие.

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В противоположность этому, половина восточных немцев считают, что Бундесвер не должен участвовать в возможном развертывании европейских сил для обеспечения прекращения огня, тогда как на западе так считает лишь треть.

Сильнее всего эту идею поддерживает электорат "Зеленых" – 77% выступают за возможное участие Бундесвера. С другой стороны, сторонники "Альтернативы для Германии" – единственные, кто в основном требуют, чтобы Германия не участвовала в такой миссии. 71% из них выступают против.

22 января президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку только военной поддержки Европы будет недостаточно для сдерживания главы Кремля Владимира Путина.

Он также говорил, что в рамках миротворческой миссии на украинской территории должно быть размещено не менее 200 тысяч военнослужащих.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину после войны с Россией и объяснил это тем, что "в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация".