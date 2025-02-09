Трамп рассчитывает на "сделку" с Ираном, который близок к получению ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп говорит, что рассчитывает все же договориться с Ираном и убедить Тегеран отказаться от ядерной программы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом The New York Post рассказывает на основе комментариев, которые, как утверждает, журналисты получили в интервью на борту президентского самолета в пятницу.

Трамп сказал, что рассчитывает на "соглашение" с Ираном относительно того, чтобы он сохранял безъядерный статус.

"Мне больше нравится такой вариант, чем разбомбить его к черту... Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать", – цитирует издание президента.

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"Если мы достигнем договоренности, Израиль не будет бомбить их", – добавил Трамп.

В то же время президент не стал раскрывать, как планирует вести переговоры с Тегераном.

"Я не хотел бы говорить, что я собираюсь им сказать. Это не очень хорошо... Я мог бы сказать (в будущих переговорах – Ред.) то, что должен им сказать, и надеюсь, что они решат не делать того, что сейчас думают сделать. И, думаю, они будут довольны", – сказал Дональд Трамп.

New York Post утверждает, что в этом общении Трамп также признал свою телефонный разговор с Путиным, однако не приводит цитаты, которая бы однозначно подтверждала, что такой разговор уже состоялся.

Как известно, Трамп хочет возобновить свою кампанию "максимального давления " на Иран, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. Трамп заявил, что дал своим советникам указание "уничтожить Иран" в случае успешного покушения на него.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале года заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата.