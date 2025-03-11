Сийярто набросился на главу МИД Польши, вступившего в спор с Маском

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал Илона Маска в его споре с главой польского МИД Радославом Сикорским относительно Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

На просьбу прокомментировать спор между Маском и Сикорским на пресс-конференции во вторник Сийярто назвал польского коллегу одним из самых "подлых, наиболее агрессивно провоенных" политиков в Европе.

"И поскольку правительство США, очевидно, полностью привержено миротворчеству, я думаю, неудивительно, что спор между преданным миротворчеству политиком и агрессивно провоенным политиком может достичь такого уровня", – добавил он.

Глава венгерского МИДа попутно покритиковал правительство Польши, заявив, что оно заслужило "плохую оценку" за то, как они "разрушают верховенство права в Польше".

"Поэтому я думаю, что такой стиль обмена мнениями в интернете был неизбежным", – подытожил Сийярто.

Напомним, в воскресенье Радослав Сикорский вступил в спор с Маском и госсекретарем США Марко Рубио. Сначала Маск пригрозил Украине, что если он закроет Starlink, то весь украинский фронт посыплется.

На его сообщение отреагировал Сикорский, отметив, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

Рубио обвинил Сикорского в том, что он "выдумывает", поскольку "никто не угрожал отрезать Украину от Starlink".