Португалия думает отказаться от покупки F-35 из-за Трампа

Португалия, похоже, отказывается от замены своих истребителей F-16 на более современные F-35 из-за политики президента США Дональда Трампа.

Это, как пишет "Европейская правда", дал понять министр обороны страны Нуну Мелу, говорится в публикации Politico.

Военно-воздушные силы страны рекомендовали приобрести у США истребители Lockheed Martin F-35.

Но когда португальское издание Público спросило министра обороны Нуну Мелу, который уходит в отставку, прислушается ли правительство к этой рекомендации, он ответил: "Мы не можем игнорировать геополитическую среду в нашем выборе. Недавняя позиция Соединенных Штатов в контексте НАТО... должна заставить нас думать о лучших вариантах, потому что предсказуемость наших союзников является большим преимуществом, которое следует принимать во внимание".

Существуют опасения, что правительство США может решить заблокировать доступ к обновлениям программного обеспечения и запасных частей, необходимых для того, чтобы сделать F-35 полностью боеспособным.

"Мир изменился... и этот наш союзник... может ввести ограничения на использование, техническое обслуживание, компоненты и все, что имеет отношение к обеспечению эксплуатации самолетов и их использования во всех типах сценариев", – сказал Мелу.

Он добавил, что есть несколько вариантов, которые необходимо рассмотреть в качестве альтернативы F-35, особенно в контексте европейского производства",

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил ранее на этой неделе, что Нидерланды не будут отменять свой контракт на поставку самолетов. Однако Лиссабон еще не подписал соглашение.

Португалия 18 мая проведет досрочные выборы после падения правоцентристского правительства.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО. По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.