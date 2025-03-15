Рубио прокомментировал данные о подготовке встречи Трампа с Си

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не располагает информацией о подготовке встречи между американским президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином пока не ведется.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит пресс-служба Госдепа США.

В то же время, по словам Рубио, "в какой-то момент" лидеры США и Китая таки встретятся.

"Они встретятся. Я не знаю, когда это произойдет. Я не знаю, есть ли какие-то планы на этот счет, но я уверен, что в какой-то момент это произойдет", – отметил госсекретарь.

Он напомнил, что Трамп контактировал с СИ во время своего первого срока.

"И я ожидаю, что он сделает это снова. И он должен это сделать. Это лидеры двух больших, важных, могущественных стран, а лидеры могущественных стран – независимо от того, согласны ли они с чем-то или нет – должны общаться ради безопасности и благополучия всего мира", – резюмировал Рубио.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что США и Китай начали обсуждение потенциального проведения саммита в июне в США между президентом Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Как известно, 4 марта Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%.

Китай быстро отреагировал на новые тарифы США, повысив импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и пищевые товары на сумму $21 млрд.