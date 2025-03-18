В ЕС снова готовятся принять решение саммита по Украине без поддержки Венгрии

Европейский Союз готовится к сценарию, когда выводы саммита 20-21 марта по Украине могут быть одобрены без поддержки Венгрии, которая публично выступила против них.

Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

По словам собеседника журналистов, выводы встречи лидеров Европейского Союза на этой неделе в части Украины могут быть приняты по той же схеме, что и на экстренном саммите в начале марта – решением 26 государств-членов.

Напомним, 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Не называя государства, которое выступает против одобрения выводов в отношении Украины, чиновник ЕС подтвердил, что "существует разногласие с одним государством-членом", и "мы должны двигаться дальше с 26" государствами.

Однако венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока ранее во вторник публично подтвердил, что Венгрия не поддержит выводы Европейского совета по помощи Украине потому что это "противоречит стратегическим интересам" Будапешта.

Среди прочего, речь идет об инициативе главного дипломата ЕС Каи Каллас о предоставлении Украине военной помощи на 40 млрд евро.

Ранее источники "ЕвроПравды" сообщали, что на непубличных переговорах по тексту выводов Европейского совета 20-21 марта Венгрия снова требует исключить из него упоминание о поддержке Украины.