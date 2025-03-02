Советник Трампа: нам нужен лидер Украины, который сможет взаимодействовать с нами и россиянами

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил о поддержке США изменения подхода руководства в Украине после пятничного спора в Овальном кабинете.

Об этом Уолц сказал в эфире CNN, передает "Европейская правда".

Он отвечал на вопрос, хочет ли Трамп отставки Зеленского.

"Нам нужен лидер, который сможет взаимодействовать с нами, в конце концов взаимодействовать с русскими и положить конец этой войне", – сказал Уолц.

"И если станет очевидным, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с тем, чтобы прекратить боевые действия в этой стране, тогда, по моему мнению, мы имеем настоящую проблему".

Уолц сказал, что украинский лидер должен дать понять "публично и частным образом", что он "готов идти к миру".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил в воскресенье, что президент Украины Владимир Зеленский "должен прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен привести страну к этому".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц рассказал свою версию событий в Белом доме после публичной ссоры Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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