X Маска заблокировал аккаунты оппозиции в Турции на фоне гражданских беспорядков

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, приостановила работу нескольких аккаунтов оппозиционных деятелей в Турции на фоне массовых гражданских беспорядков в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Илон Маск, самопровозглашенный защитник свободы слова, заявил, что приобрел X, чтобы восстановить свободу слова на платформе.

Приостановление учетных записей произошло после масштабных демонстраций, вызванных арестом ранее на этой неделе главного политического соперника президента Турции Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Имамоглу был арестован за несколько часов до того, как его выдвинули кандидатом в президенты от главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Протесты оппозиции распространились, несмотря на то, что правительство запретило проводить собрания в течение четырех дней.

Значительная часть оппозиционной активности сосредоточена вокруг университетов, и многие из тех, кто связан с демонстрациями, сейчас обнаруживают, что их X-профили заблокированы.

Большинство заблокированных аккаунтов – это "аккаунты активистов, связанных с университетами, которые в основном делились информацией о протестах, местах, куда студенты могут пойти", – рассказал Юсуф Кан, координатор и аналитик Ближневосточной программы Центра Вильсона. Многие из этих аккаунтов являются "низовыми активистами" с количеством подписчиков в несколько десятков тысяч, сказал Кан.

Некоторые аккаунты, похоже, заблокированы только в Турции, но не в других странах мира. Активист Омер Фарук Аслан создал второй аккаунт, чтобы избежать цензуры. "Вчера мой аккаунт был заблокирован по решению суда, поскольку количество просмотров постов превысило 6 миллионов", – написал он.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил в X, что власти нашли 326 аккаунтов в социальных сетях, разжигающих ненависть, 72 из которых находились за рубежом. Скоординированные действия кибер-служб и органов безопасности привели к аресту 54 подозреваемых, связанных с этими аккаунтами в социальных сетях, сказал Ерликая.

В субботу Эрликая сообщил, что 343 человека были арестованы за ночь во время третьей ночи протестов против ареста Имамоглу. По сообщениям СМИ, аресты были проведены в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталии, Конье и некоторых других городах.

Приостановление аккаунтов, вероятно, является законным, поскольку турецкое законодательство разрешает такие действия по требованию правительства. Закон о социальных сетях от 2022 года предоставляет правительству широкие и расплывчатые полномочия по подавлению контента.

Это не первый случай, когда X ограничивает доступ к контенту в стране. В 2023 году, когда Эрдоган баллотировался на переизбрание, X ограничил контент, "чтобы обеспечить доступность Twitter для народа Турции", согласно его глобальному аккаунту по связям с правительством.

Параллельно в Турции был ограничен доступ к таким социальным сетям, как X, TikTok, Instagram и YouTube, согласно данным интернет-наблюдателя Netblocks.

Согласно отчетам о прозрачности, во второй половине 2024 года X прислушивался к около 86 процентам запросов правительства об удалении контента в Турции, по сравнению с 68 процентами в первой половине года. Хотя показатель выполнения запросов ниже, чем в Европейском Союзе, где он достиг 90 процентов во второй половине 2024 года, турецкие власти подают примерно в шесть раз больше запросов на удаление контента на душу населения.

21 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал задержание Имамоглу и заявил, что правительство не будет тратить время на "шоу" оппозиции.

Имамоглу, в свою очередь, отрицает выдвинутые против него обвинения.

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