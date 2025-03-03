Глава Евросовета отреагировал на призывы Орбана к безоговорочному прекращению огня

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что мир в Украине не может быть перемирием, которое позволит России восстановить силы и вернуться снова.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос о призыве к ЕС венгерского премьера Виктора Орбана вступить в немедленные прямые переговоры с кремлевским правителем Владимиром Путиным для окончания войны в Украине, Кошта заявил, что ЕС заинтересован в справедливом мире.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Лондонский саммит, заявив, что европейские лидеры "решили... что они хотят продолжать войну вместо того, чтобы выбрать мир", назвав такую точку зрения "плохой, опасной и ошибочной".

Он также предположил, вместе с другим пророссийским лидером, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, что он будет готов наложить вето на выводы Европейского Совета позже на этой неделе относительно планов в отношении Украины.

Но Кошта не выглядел особенно обеспокоенным, когда его спросили об этом в Молдову, и отверг призывы к прекращению огня любой ценой.

"Европейский Союз – это проект мира, а проект мира означает, что безопасность и оборона обязательно являются приоритетом, потому что мир без обороны – это иллюзия", – заявил он.

Он подчеркнул, что никто больше, чем украинцы, не хочет мира, и, конечно, ЕС поддерживает их в достижении этого длительного мира.

"Но мир – это не просто прекращение огня, которое дает России больше времени, чтобы снова стать сильнее. Мы хотим справедливого и длительного мира", – заявил Кошта.

Напомним, глава Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров ЕС 6 марта, который будет посвящен европейской обороне и Украине.

По данным СМИ, в проекте решения саммита говорится о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины в ходе любых потенциальных переговоров о завершении войны.