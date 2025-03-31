СМИ: Маск собирается в ЦРУ

Американский миллиардер Илон Маск в понедельник должен посетить Центральное разведывательное управление по приглашению его директора Джона Рэтклиффа.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу CNN сообщили два источника.

По словам одного из собеседников CNN, директор ЦРУ анонсировал визит Маска в пятницу на встрече с работниками.

Тогда он сказал, что хочет поговорить с миллиардером о "технологиях" и "продвижении миссии" управления с их помощью.

На прошлой неделе во время слушаний в Сенате Рэтклифф заявлял, что представители департамента эффективности государственного аппарата (DOGE), связанного с Маском, не посещали ЦРУ, а его влияние на управление "нулевое".

Илон Маск, который возглавляет усилия президента Дональда Трампа по сокращению и реформированию федерального правительства через DOGE, в этом месяце посетил Пентагон.

Он также открыто пригрозил сотрудникам Пентагона, которые могли допустить утечку информации о том, что технологический миллиардер должен был получить брифинг о потенциальной войне США с Китаем.