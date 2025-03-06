Глава Пентагона заявил, что его "очень вдохновляют" последние сигналы из Киева

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Вашингтон "очень вдохновляют сигналы", которые поступают из Киева относительно его приверженности мирному процессу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Гегсет заявил в четверг в Вашингтоне на полях встречи с министром обороны Великобритании, его цитирует Sky News.

Отвечая на вопрос, является ли решение Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине окончательным, Гегсет сказал: "Как отметил президент, это пауза. Именно то, о чем он говорил с самого начала. Пауза – в ожидании настоящей преданности пути к миру".

Он добавил, что Трамп "очень внимательно следит" за тем, что Киев "говорит и делает относительно приверженности к мирному процессу".

"И нас очень вдохновляют те сигналы, которые мы видим. В конце концов, он (Трамп) примет решение", – добавил Гегсет.

Напомним, на следующей неделе в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США по российско-украинской войне.

Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Издание Axios сообщило, что встреча состоится в среду, 12 марта.