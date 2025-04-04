Рубио отрицает, что США обещали силой забрать Гренландию

Государственный секретарь США Марко Рубио утверждает, что администрация Дональда Трампа не говорила о применении силы для взятия под контроль Гренландии, но не допустит распространения там влияния Китая или России.

Об этом он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 4 апреля, сообщает "Европейская правда".

Рубио подчеркнул, что "никто ничего не аннексировал", а будущий статус Гренландии "будет зависеть от гренландцев".

В определенный момент гренландцы четко дали понять, что хотят быть независимыми от Дании. Дании следует сосредоточиться на том, что гренландцы не хотят быть частью Дании", – добавил он.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что США – о чем говорил и Дональд Трамп – не исключают ничего, "если на Гренландию посягнет иностранное государство, такое как Китай, Россия или кто-либо другой".

"Именно это четко дал понять вице-президент (Джей Ди Вэнс. – Ред.) на прошлой неделе во время своего визита туда. В его заявлении было очень четко сказано, что мы будем уважать самоопределение народа Гренландии", – считает Рубио.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии. В частности сообщалось, что у Трампа начали изучать стоимость захвата Гренландии.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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