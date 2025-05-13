Зеленский рассказал, что должно произойти, если Путин не прилетит в Стамбул

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "сильнейший пакет санкций" от союзников Украины в случае, если Владимир Путин не прилетит в Стамбул договариваться о прекращении огня.

Об этом Зеленский сказал журналистам во вторник, сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что неприезд Путина в Стамбул станет "финальной точкой его демонстрации, что они (россияне) не готовы к окончанию войны".

"А значит все обещания, трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены. Иначе вы не принудите Россию к шагам", – сказал президент.

Зеленский отметил, что будет ожидать "как минимум сильного пакета санкций против России" от США.

"И это уже санкции не за агрессию, не за оккупацию и тому подобное. То есть компромиссов уже и так миллион. Это санкции за то, что они не хотят даже прекращения огня. Это должен быть самый сильный пакет санкций", – сказал глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что в четверг, 15 мая, имеет запланированную встречу с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

Президенту США Дональду Трампу предложили присоединиться к встрече, но его решение пока не известно.

Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где в четверг могут состояться переговоры между Украиной и РФ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз готов ввести более жесткие санкции против России, если на этой неделе не будет достигнут прогресс в прекращении войны в Украине.