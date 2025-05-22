Чистая миграция в Британию после изменения визовых правил сократилась вдвое

Долгосрочная чистая миграция в Великобританию упала на 50% в 2024 году, поскольку меньше людей прибыло по рабочим и учебным визам после изменения правил, направленного на сокращение количества прибытий.

Об этом сообщило Управление национальной статистики Великобритании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чистая миграция – разница между количеством людей, въехавших в страну, и количеством тех, кто выехал из нее – снизилась до 431 тысячи с 860 тысяч в 2023 году.

Эти данные принесут некоторое облегчение премьеру-лейбористу Киру Стармеру, который ранее в мае пообещал значительно сократить миграцию в течение следующих четырех лет под давлением правой, антииммиграционной партии Найджела Фараджа Reform UK.

Стармер стал премьер-министром в июле 2024 года. Консервативная партия, которая была у власти до этого, заявила, что снижение отражает изменения в визовых правилах, которые они внесли.

Правительство приветствовало это снижение и заявило, что изменения, объявленные ранее в этом месяце, приведут к еще большему снижению чистой миграции.

Сокращение чистой миграции обусловлено снижением иммиграции из стран, не входящих в Европейский Союз – Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии и Лихтенштейна. В последние годы к этой категории относится большое количество людей из Индии, Нигерии и Пакистана.

"Мы наблюдаем сокращение количества людей, прибывающих по рабочим и учебным визам, и увеличение эмиграции за 12 месяцев до декабря 2024 года", – говорится в заявлении управления.

В сообщении отмечается, что иностранные студенты, которые массово приехали в Британию, когда были сняты ограничения на поездки во время пандемии COVID, сейчас покидают страну, поскольку срок действия их виз истекает.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики в прошлом году, показали, что чистая миграция достигла рекордного уровня в 906 тысяч человек за год до июня 2023 года.

Гнев по поводу иммиграции – как легальной, так и нелегальной – доминировал в политической повестке дня Британии более десяти лет, побудив страну проголосовать за выход из ЕС в 2016 году и подталкивая последующие правительства к поиску новых путей сокращения миграции.

Тем не менее, несмотря на старение населения и дефицит квалифицированных кадров в экономике, британская экономика все еще в значительной степени полагается на трудовых мигрантов.

Как сообщалось, Великобритания ведет переговоры с несколькими странами об открытии там центров для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища и которые должны быть возвращены в свои государства.

Недавно британское правительство также объявило о радикальной реформе иммиграционной системы.