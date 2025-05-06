В Польше назвали прорывом в отношениях с Украиной эксгумации в Пужниках

Руководитель польско-украинской рабочей группы по историческому диалогу, депутат Павел Коваль заявил, что эксгумации, которые проводятся в ныне несуществующем селе Пужники Тернопольской области, являются прорывом в отношениях между обеими странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Коваль подчеркнул, что находится в постоянном контакте с командой, которая проводит эксгумации в Пужниках в Украине. Он напомнил, что удалось найти тела "большой группы жертв".

"Сейчас будут проведены генетические исследования. Группа ученых, в соответствии с ходом исследований, будет информировать о деталях места, где, как ожидалось, были найдены тела жертв", – добавил депутат, который также является уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины.

Как он отметил, благодаря переговорам политиков Польши и Украины "после десятилетий тупика" стороны нашли общий язык.

"Удалось продвинуть такое решение, по которому у каждого человека, каждого поляка, каждого украинца, который хочет найти, похоронить и почтить крестом своих близких, будет для этого простой путь, административный путь", – сказал Коваль.

Политик подчеркнул, что такая возможность является "прорывом". "Я считаю, что это важное событие, и поэтому я использую термин "прорыв". Также потому, что впервые за десять лет проводятся эксгумационные работы, а украинская сторона уже выдала несколько следующих разрешений на эксгумационные или поисковые работы", – сказал Коваль.

Он добавил, что в некоторых случаях точно неизвестно, где похоронены тела жертв Второй мировой войны. При этом он отметил, что речь идет не только о Волынской трагедии, но и о сталинских репрессиях против поляков.

Коваль заверил, что работы в Пужниках проводятся на очень высоком уровне – как с точки зрения содержания, так и с точки зрения защиты со стороны Украины и коммуникации. "Все это требует открытости, но и определенной деликатности; я думаю, что все происходит так, как должно быть", – оценил он.

В минувшие выходные заместитель министра культуры Украины Андрей Наджос сообщил PAP, что во время поисковых работ в Пужниках польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек и эксгумировала более 20 тел.

Эксгумационные работы начались 24 апреля.

По оценкам, во время трагических событий 1945 года в Пужниках погибли около 80 человек.

Напомним, в ответ на массовое уничтожение украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах и из-за ненадлежащего расследования этих преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций останков поляков, убитых в 1943-45 годах бойцами УПА.

Вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей. Новая польская власть, возглавляемая Дональдом Туском, давила на Киев с требованием отменить мораторий.

В Варшаве даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.