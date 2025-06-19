В ЕС видят "прогресс" в торговых переговорах с США

Комиссар ЕС по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявил о прогрессе в переговорах с США о торговле, вызванных решением администрации Дональда Трампа ввести тарифы.

Его слова на пресс-конференции в Люксембурге в четверг приводит агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Домбровскиса, Евросоюз продолжает интенсивные торговые переговоры с США и "достигает прогресса".

"Мы отдаем предпочтение поиску взаимоприемлемого решения и, в определенном смысле, отложению этих торговых напряжений", – добавил он.

Еврокомиссар предупредил, что ЕС "готов принять меры для защиты своих экономических интересов и бизнеса, если не удастся найти такое решение".

ЕС угрожает 50-процентная пошлина на почти весь экспорт в США с 9 июля, когда истечет срок, установленный Дональдом Трампом для заключения двустороннего торгового соглашения.

В понедельник Трамп провел свою первую двустороннюю встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, после которой они поручили своим командам "ускорить работу над заключением хорошего и справедливого соглашения".

Попутно президент США раскритиковал Европейский Союз за то, что тот не предложил Вашингтону выгодного торгового соглашения.