В Бундесвере считают, что Европа может компенсировать помощь США Украине

Генерал-майор Кристиан Фройдинг, ответственный за координацию поставок оружия в Украину из Германии, считает, что Европа способна поддержать сопротивление Украины в войне, даже если США решат полностью прекратить военную поддержку Киева.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Украина продолжает получать поставки оружия, утвержденные бывшим президентом США Джо Байденом. Однако неизвестно, одобрит ли его преемник Дональд Трамп новые поставки или позволит третьим странам покупать американское оружие для Киева.

"Война против Украины бушует на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку", – сказал Фройдинг.

В ответ на вопрос, как долго утвержденные Байденом поставки смогут поддерживать Киев, Фройдинг сказал, что это зависит от логистических процессов, а также от скорости, с которой Украина расходует оружие и боеприпасы. По его словам, лето кажется реалистичным сроком.

"Пока непонятно, как американское правительство будет реагировать на дальнейшие запросы о военной помощи Украине. Мы не можем ничего сказать по этому поводу", – добавил он.

Фройдинг отметил, что в целом США очень заинтересованы в развитии собственной оборонной промышленности.

"Я делаю осторожное предположение, что по крайней мере закупка американских оборонных товаров и их поставка в Украину будут возможными", – считает немецкий генерал-майор.

Как сообщалось, новая военная помощь от США может быть частью американского взноса в фонд по украинским недрам.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности купить у США десять систем ПВО Patriot за 15 млрд долларов, отметив, что европейские партнеры готовы помочь в финансировании.

Трамп тогда отреагировал намеком, что Владимир Зеленский "начал войну".