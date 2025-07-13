Иран возобновит переговоры с США, если получит гарантии прекращения атак – МИД

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна согласится на возобновление ядерных переговоров с США, если будут предоставлены гарантии, что на нее не будет больше нападений.

Его слова передает The Hill, пишет "Европейская правда".

Арагчи в речи перед иностранными дипломатами в Тегеране заявил, что Иран всегда был и будет готов к переговорам о своей ядерной программе, но "должны быть предоставлены гарантии, что в случае возобновления переговоров это не приведет к войне".

Вспоминая 12-дневную бомбардировку Ирана Израилем, которая была направлена против ядерных и военных объектов, а также удар США 22 июня, Арагчи заявил, что если США и другие страны желают возобновить переговоры с Ираном, "прежде всего должна быть предоставлена твердая гарантия, что такие действия не повторятся".

"Атака на ядерные объекты Ирана осложнила и сделала более сложным достижение решения на основе переговоров", – сказал он.

После ударов Иран приостановил сотрудничество с ядерным надзорным органом ООН, что привело к отъезду инспекторов.

Арагчи заявил, что в соответствии с иранским законодательством страна будет отвечать на запросы агентства о сотрудничестве "в каждом конкретном случае" с учетом интересов Ирана.

Он также отметил, что любые инспекции агентства должны проводиться с учетом "безопасности" Ирана, а также безопасности инспекторов.

"Риск распространения радиоактивных веществ и взрыва боеприпасов, оставшихся после ударов по атакованным ядерным объектам, является серьезным", – подчеркнул он.

Он также подтвердил позицию Ирана о необходимости продолжения обогащения урана на своей территории.

Как известно, администрация Дональда Трампа объявила о кампании "максимального давления" на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.

В ее рамках США усиливают санкции против иранского режима, чтобы, среди прочего, перекрыть пути получения Тегераном средств от продажи нефти.

В частности, 9 июля США объявили о новых санкциях против компаний, которые помогают Ирану продавать нефть через теневую банковскую сеть.

В то же время в июне президент Дональд Трамп намекнул на возможное смягчение санкций после атаки США на иранские ядерные объекты.