Норвегия приветствует договоренность США и НАТО о поставках оружия Украине

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что решение США разрешить продажу своего оружия НАТО для поддержки украинских сил является сигналом единства.

Его слова цитирует информагентство NTB, сообщает "Европейская правда".

По мнению главы норвежского МИД, решение президента США Дональда Трампа о военной помощи Украине является "важным моментом для усиления поддержки".

"Усиленные усилия, скоординированные через НАТО, сделают поддержку более целенаправленной и устойчивой и дадут четкий сигнал Кремлю о том, что мы едины", – сказал он.

Эйде отметил, что военная поддержка Украины со стороны США является чрезвычайно важной, особенно в сферах противовоздушной обороны и артиллерии.

"Поэтому то, что США сейчас сигнализируют о готовности продать Украине больше оружия и средств противовоздушной обороны, является позитивом. Несколько европейских стран выразили готовность принять участие в финансировании этих шагов", – добавил министр.

В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил соглашение с НАТО о продаже оружия, которое будет поставляться Украине. Он сказал, что Штаты продадут „лучшее" военное оборудование на "миллиарды" долларов.

Он также заявил, что Украина уже в ближайшее время получит дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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