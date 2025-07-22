Рютте призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" призвал министров обороны стран-членов НАТО покупать в США больше оружия для поддержки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Обращаясь к министрам обороны, которые приняли участие во встрече в формате "Рамштайн", Рютте подчеркнул инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе с целью усиления поддержки Украины путем предоставления ей дополнительных ресурсов США за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что, покупая больше американского оружия для Украины, страны НАТО смогут одновременно реализовывать три ключевые задачи, определенные на саммите Альянса в Гааге 24-25 июня: увеличение военных расходов, расширение военного производства и поддержку Украины.

Как известно, 14 июля Трамп во время встречи с Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

Министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что США и его страна достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

Тогда же стало известно, что Великобритания и Германия начали совместный проект, который позволит предоставить Украине 220 тысяч снарядов для немецкой зенитной системы Gepard, также оба государства профинансируют поставку на поле боя современных беспилотников.