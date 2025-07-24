Швейцария закупит 5 систем IRIS-T в рамках европейской инициативы по защите неба

Нейтральная Швейцария закупит пять немецких систем IRIS-T SLM для наземной противовоздушной обороны в рамках европейской инициативы "Небесный щит".

Об этом сообщили в швейцарском правительстве, сообщает "Европейская правда".

Контракт для Швейцарии был подписан между Федеральным ведомством по вопросам оснащения, информационных технологий и использования Бундесвера и производителем Diehl Defence после того, как швейцарское Федеральное ведомство по вопросам вооружения дало соответствующее поручение.

Пять систем IRIS-T SLM позволят швейцарской армии усилить устойчивость к современным воздушным угрозам. Система дополняет закупку боевых самолетов F-35A и наземных систем противовоздушной обороны Patriot большей дальности.

Будущая система будет работать как в отдельных, так и в совместных зонах противовоздушной обороны вместе с боевыми самолетами.

Стоимость контракта составляет около 500 миллионов швейцарских франков (более 535 млн евро).

Кроме пяти систем IRIS-T SLM, договор также предусматривает предоставление логистических транспортных средств для мобильного ремонта, поставку запасных частей, а также загрузку и разгрузку управляемых ракет.

Кроме того, будут предоставлены управляемые ракеты и начальная подготовка для швейцарской армии.

Нейтральная Швейцария присоединилась к европейской инициативе "Небесный щит" в октябре 2024 года. Этот проект имеет целью построить единую систему противовоздушной и противоракетной обороны по всей Европе.

Решение о присоединении к инициативе вызвало споры в стране, поскольку критики утверждали, что участие противоречит традиции нейтралитета.

Однако правительство настаивало, что "Небесный щит" совместим с нейтральным статусом, поскольку не содержит никаких обязательств, и Швейцария все еще может решать, где участвовать и в каком объеме.

Из нейтральных стран в инициативе также участвует Австрия.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".