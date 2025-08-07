Правительство Швейцарии провело экстренное заседание из-за американских тарифов

Правительство Швейцарии провело экстренное заседание в четверг после того, как президент США Дональд Трамп ввел разрушительные импортные тарифы на швейцарские товары, которые угрожают нанести серьезный ущерб ее экспортоориентированной экономике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Импортные пошлины в размере 39% – одни из самых высоких, применяемых к экспорту любой страны в США – вступили в силу в полночь по вашингтонскому времени после 11-часовых усилий швейцарских чиновников, которые не смогли достичь лучшей договоренности.

Срочное заседание Федерального совета – правительства Швейцарии – состоялось в Берне утром.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер покинула Вашингтон в среду без соглашения после поспешно организованной поездки.

Хотя она заявила, что провела "очень хорошую встречу" с госсекретарем США Марко Рубио, Келлер-Зуттер не встречалась с Трампом или любым из его ведущих торговых чиновников, сообщили Reuters два источника.

Ее предложение о 10-процентной тарифной ставке было отклонено американскими чиновниками, добавил один из источников.

Как и Швейцария, десятки стран, которые не смогли заключить соглашения с Вашингтоном, сталкиваются с новыми тарифными ставками, которые американские импортеры начнут платить с четверга, заменив временные 10% сборы, действующие с апреля.

Торговые переговоры между Швейцарией и США будут продолжаться, сообщил Reuters отдельный швейцарский источник, знакомый с переговорами, но для заключения сделки потребуется больше времени.

Собеседник, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, считает, что соглашение в конце концов будет заключено, но не стал предполагать, когда это может произойти.

Швейцария была потрясена решением Трампа на прошлой неделе применить высокие пошлины, которые намного выше, чем те, о которых договорились Европейский Союз и такие страны, как Великобритания, Япония и Южная Корея.

Напомним, швейцарские политики из разных партий стремятся отменить заказ на более трех десятков истребителей F-35A у американского оборонного конгломерата Lockheed Martin Corp после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из этой страны.