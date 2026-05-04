Реакция Европы на вывод войск США, ЕС опасается атаки РФ, Фицо не поедет на парад: новости дня

У Європарламенті вважають нові мита Трампа щодо автівок кроком проти Німеччини, а топдипломатка ЄС визнала, що час оголошення США про виведення військ з Німеччини став для неї сюрпризом.

Тим часом у партії канцлера Мерца закликали створити з Україною альтернативу американським ракетам Tomahawk.

Трамп оголосив про проєкт під назвою "Свобода" в Ормузькій протоці і обіцяє "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме операції.

Все важливе і цікаве за понеділок, 4 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Кроки Трампа проти Німеччини

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге вважає, що заява президента США Дональда Трампа про те, що він введе 25-відсоткові мита на автомобілі з ЄС спрямована проти Німеччини.

"Для цих мит немає ні юридичних, ні економічних підстав. Це справді політичний крок проти Німеччини. Він націлений конкретно на німецьких автовиробників", – акцентував він.

Також голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту наголосив, що ЄС має набір інструментів, а також запевнив, що "всі вони готові до використання".

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликав ЄС до пом’якшення торговельних суперечок зі США на тлі оголошення Вашингтоном нових тарифів.

"Наш шлях ясний: ми не хочемо ескалації. Послання американцям чітке: тарифи шкодять обом сторонам", – наголосив посадовець.

За даними Politico, єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович зустрінеться у Парижі з представником США.

А минулого тижня в Сполучених Штатах оголосили про виведення 5 000 своїх військовослужбовців з Німеччини. За даними BR, військовослужбовців виведуть з Баварії.

У Польщі не виключають, що США розмістять на їхній території виведені з Німеччини війська.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що була здивована часом, який президент США Дональд Трамп обрав для виведення частини військ з Німеччини.

"Розмови про відхід американських військ були протягом тривалого часу у Європі. Але, звісно, час цього оголошення став для нас сюрпризом", – зазначила вона.

Німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль переконаний, що в Європі не виникне жодних прогалин у потенціалі стримування НАТО через рішення США скоротити чисельність свого контингенту у Німеччині.

"Ми маємо сприймати це як новий заклик до швидшого розвитку та розгортання наших власних сил. Іншого виходу з цієї ситуації немає", – заявив Вадефуль на пресконференції в Афінах.

А експерт із питань оборони керівної німецької партії ХДС Родеріх Кізеветтер на тлі відмови США від розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині закликав до спільної розробки українсько-європейських ракет.

"Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною, щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності", – наголосив він.

Хоча у німецькому Міноборони не вважають, що США відмовилися від розгортання далекобійних ракет в країні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що в союзах "напруженість вища, ніж мала б бути".

"Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не перебувають у тому стані, в якому ми б хотіли їх бачити. У союзах спостерігається більша напруга, ніж має бути, і тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили", – підкреслив британський прем’єр.

До речі, Німеччина планує передати Україні виведену з експлуатації газову електростанцію.

"У Росії з’явилося вікно можливостей"

Як пише Politico, у Європі вважають, що наступні два роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність.

"Щось може статися дуже скоро – у Росії з’явилося вікно можливостей", – сказав Міка Аалтола, фінський депутат від правоцентристської партії, член комітету з закордонних справ Європейського парламенту.

Він пояснює, що Сполучені Штати "виходять з Європи, трансатлантичні відносини в руїнах, а ЄС ще не повністю готовий самостійно взяти на себе відповідальність".

Командувач збройних сил Естонії Андрус Мерило бачить ризик, що Росія буде готова до нової агресії невдовзі після потенційного завершення російсько-української війни, а найближчим таким горизонтом може бути 2027 рік.

Сценарії реагування на напад

В Естонії розпочались масштабні навчання за участю понад 12 тисяч військових, у Литві стартували головні військові навчання піхоти "Залізний вовк" і в порту встановили систему виявлення дронів.

Посли ЄС 4 травня відпрацьовували різні сценарії реагування на напад на державу-члена ЄС на базі статті 42.7 Договору про ЄС.

Глава МЗС Німеччини закликав Європу вчитися швидкості інновацій в України, а Канада внесе додаткові 200 мільйонів доларів до схеми закупівлі зброї США для України.

Австрія вислала трьох російських дипломатів через підозру у шпигунстві. РФ погрожує Австрії "жорсткою" відповіддю.

Берлін планує заборонити радянські, російські і білоруські прапори 8 та 9 травня.

Фіцо не їде на парад

Словацький прем’єр Роберт Фіцо їде до Москви на зустріч з Путіним, але пропустить парад 9 травня.

Як повідомляє CNN, за даними розвідки однієї з європейських країн, останнім часом у РФ радикально посилили заходи безпеки для очільника Кремля Владіміра Путіна, побоюючись замаху на нього.

Зараз безпосередній охороні, кухарям та фотографам, які обслуговують Путіна, заборонено користуватись громадським транспортом. Також співробітникам, які перебувають близько до нього, дозволено використовувати телефони лише без доступу до інтернету.

Особи, які йдуть на прийом до Путіна, проходять подвійну безпекову перевірку.

Безпекова команда, що опікується охороною Владіміра Путіна, віднедавна радикально скоротила кількість місць, які він відвідує.

Проєкт Трампа "Свобода"

Президент США Дональд Трамп анонсував запуск нового проєкту під назвою "Свобода", в рамках якого Сполучені Штати будуть супроводжувати судна "нейтральних країн" через Ормузьку протоку.

Він заявив, що до США звернулися "країни з усього світу", які "нейтральні" у конфлікті на Близькому Сході із проханням "допомогти звільнити їхні судна, заблоковані в Ормузькій протоці через ситуацію, до якої вони абсолютно не причетні".

"Заради блага Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми повідомили ці країни, що безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно та безперешкодно продовжувати свою діяльність", – зазначив Трамп.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах проєкту "Свобода" американського президента Дональда Трампа залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

З 4 травня сили Центрального командування США почнуть надавати підтримку операції "Свобода" з метою "відновлення свободи судноплавства" для торгового флоту через Ормузьку протоку.

Іран пригрозив США ударами за наближення до Ормузької протоки і заявив про нібито ураження військового корабля США двома ракетами Корпусу вартових ісламської революції.

Військові США заперечили заяви Ірану про нібито уражене судно американського флоту.

Трамп обіцяє "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме операції в Ормузькій протоці .

Франція не братиме участі в операції США для розблокування суден в Ормузькій протоці.

Розблокування відносин

Президент Володимир Зеленський заявив про розблокування кількох напрямків у відносинах України з кількома державами, зокрема з Вірменією, Грузією та Словаччиною.

На полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані він вперше зустрівся з прем’єром Грузії, проти якого запровадив санкції.

"Між нашими країнами справді є невирішені питання. Важливо мати діалог на усіх рівнях. Україна завжди поважала і продовжує поважати Грузію, її суверенітет і її народ. Ми продовжимо рухати нашу співпрацю вперед", – написав він, не наводячи інших деталей.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, коментуючи свою першу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що це була "дружня та цікава розмова".

Також український президент розповів про "хорошу" зустріч з прем’єром Вірменії.

"Обговорили ситуацію в регіоні та безпекові виклики й загрози. Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Говорили і про розвиток економічного партнерства", – зазначив Зеленський.

Наїзд у натовп у Німеччині

У німецькому Лейпцигу авто в’їхало у натовп.

Внаслідок наїзду одна людина загинула, двоє – тяжко травмовані, загалом постраждали близько 20 людей.

Решта новин

Українці з тимчасовим захистом у Польщі з 4 травня можуть клопотати про посвідки на проживання.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував наміри президента Кароля Навроцького підготувати масштабне оновлення конституції країни. Докладніше про плани польського президента – в статті Конституція як зброя: чому в Польщі хочуть змінити основний закон і які наслідки це матиме.

Португалія посилює правила отримання громадянства на тлі різкого зростання міграції.

Амстердам заборонив рекламу м’яса і бензинових авто.

Мер Вільнюса розпочав збір підписів за обов’язкове знання литовської мови для іноземців.