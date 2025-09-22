Германия выступает за двугосударственное решение в вопросе Палестины

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал к двустороннему решению вопроса о Палестинском государстве накануне Генеральной ассамблеи ООН.

Его слова передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В отличие от других западных стран, Германия пока не хочет признавать Палестинское государство. Однако накануне Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Вадефуль призвал начать переговорный процесс "сейчас".

"Для Германии признание Палестинского государства, скорее всего, произойдет в конце процесса. Но такой процесс должен начаться сейчас", – сказал он.

По его словам, Палестинское государство – цель Германии.

"Мы выступаем за двугосударственное решение. Другого пути нет", – заявил он.

Однако Вадефуль подчеркнул, что этого необходимо достичь путем переговоров.

"Сейчас никто не должен проводить политику, которая заключается в том, чтобы биться головой о кирпичную стену. Путь взаимопонимания, компромисса и переговоров остается сложным, трудным компромиссом. Но Германия выступает за это", – подчеркнул глава министерства иностранных дел Германии.

В воскресенье, 21 сентября, о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Государства Палестина в воскресенье.