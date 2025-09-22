Ультраправую партию Польши лишат субсидий из-за проблем с отчетностью

Государственная избирательная комиссия Польши в понедельник отклонила финансовый отчет ультраправой партии "Конфедерация", что означает потерю ею права на получение государственных субсидий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Решение отклонить финансовый отчет "Конфедерации" Государственная избирательная комиссия Польши приняла единогласно. Оно является следствием отклонения финансового отчета избирательного комитета "Конфедерации" за выборы в Европейский парламент в 2024 году.

Тогда Государственная избирательная комиссия указала, что комитет "Конфедерации", нарушая положения Избирательного кодекса, принял материальные выгоды на сумму около 47 тысяч злотых.

В решении также указывается, что ультраправые использовали предоставленную им ранее государственную субсидию не для уставной деятельности партии, а именно на приобретение тысячи избирательных кепок с надписью "Менцен-2025" в поддержку своего кандидата в президенты Славомира Менцена.

Отклонение годового отчета партии, получающей субсидию, означает утрату ею права на нее на три года.

В одном из последних опросов о поддержке ультраправой "Конфедерации" заявили 12% опрошенных поляков, что делает ее третьей по популярности партией Польши.

"Конфедерация" известна провокационными заявлениями против Украины, но после падения российских дронов в Польше в ее рядах осуждали пророссийские нарративы о причастности к этому Киева.