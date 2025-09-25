Навроцкий предположил, что не будет ветировать новый закон о помощи украинцам

Польский президент Кароль Навроцкий сказал, что может подписать новый закон о помощи украинцам, принятый Сеймом после его вето на предыдущий документ.

Как пишет "Европейская правда", об этом Навроцкий сказал в интервью порталу Fakt.

На вопрос, допускает ли он возможность подписания нового закона о помощи гражданам Украины, президент Польши ответил утвердительно.

"Я ветировал первый закон, потому что мы не договаривались о выплате 800+ украинцам, которые не работают", – добавил он.

Навроцкий признал, что парламентское большинство "сделало шаг назад" и приспособило закон к некоторым его ожиданиям, и документ теперь анализируют в его канцелярии.

"Если (закон. – Ред.) будет выглядеть так же, я снова наложу на него вето, но я знаю, что в нем есть решения, которые, возможно, побудят меня подписать такой закон. Я должен взвесить „за" и "против", – сказал он.

Действующие нормы обеспечивают украинцам в Польше временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока у них будут, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.

