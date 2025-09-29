СМИ: в ЕС готовят ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе

Российские дипломаты в европейских столицах могут столкнуться со строгим контролем за поездками в качестве профилактики подрывной деятельности.

Об этом говорится в предложении внешнеполитической службы ЕС, с которым ознакомилось издание EUobserver, передает "Европейская правда".

Согласно двухстраничному предложению внешнеполитической службы, если российский дипломат, который базируется в Брюсселе, например, захочет проехать через Люксембург в Гаагу, он или она должны будут сначала уведомить люксембургскую и голландскую власть "минимум за 24 часа" до пересечения их границ.

Они также должны будут указать "марку, тип и номерной знак" своего автомобиля, а также предполагаемые пункты пересечения границы и даты въезда и выезда.

Если российский дипломат хочет лететь самолетом, ехать поездом или автобусом, он должен будет указать "название перевозчика и код маршрута или его эквивалент".

Но если любая страна ЕС "захочет это сделать", она сможет "запретить или наложить требование о получении разрешения на поездку или транзит через свою территорию" для российского заявителя.

Предложенные правила не обязывают тех, кто запрещает, объяснять, почему.

Проект новых правил обсуждали послы ЕС в Брюсселе в прошлую пятницу.

"Первоначальный прием был положительным... Теперь посмотрим, как отреагируют столицы. Эксперты [в Совете ЕС в Брюсселе] будут обсуждать в начале следующей недели", – заявил один из дипломатов ЕС в воскресенье (28 сентября).

Второй дипломат ЕС сказал: "Некоторые утверждают, что Москва может ограничить передвижение западных дипломатов в России".

Но он добавил: "Это было бы эскалацией, потому что вполне логично, что дипломаты имеют свободу передвижения в той стране, где они аккредитованы, а не везде. К тому же, Россия и так уже ограничивает передвижение".

Ограничения для дипломатов должны стать частью 19-го пакета российских санкций, которые также направлены против газового, нефтяного и финансового секторов РФ.

И они будут касаться не только дипломатов, но и российского "консульского персонала ... членов административно-технического персонала или обслуживающего персонала дипломатических представительств или консульских учреждений ... [и] членов их семей", говорится в предложении ЕС.

Сейчас российский дипломат, командированный в любую из 25 стран-членов ЕС, входящих в Шенгенскую зону свободного передвижения, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые являются членами Шенгенской зоны, может свободно передвигаться между ними.

Но Россия злоупотребляет своими шенгенскими привилегиями, говорится в предложении ЕС.

Московские дипломаты, технический персонал и их родственники "часто участвуют в деятельности, которая способствует российской агрессии против Украины". Российские дипломаты разъезжали по ЕС, "распространяя российскую риторику о причинах войны", добавляется в документе.

Они были "вовлечены в скоординированные информационные манипуляции и вмешательство или другие действия, направленные на манипулирование общественным мнением" в Европе, говорится в докладе.

А проект правил имеет целью "ограничить такую практику", говорится в предложении ЕС.

Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.

По данным СМИ, Германия является главным оппонентом предложения Чехии ограничить передвижение российских так называемых дипломатов в Шенгенской зоне, потому что опасается зеркальных санкций России.