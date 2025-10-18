Австрия больше не блокирует новый пакет санкций против России

В субботу Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций против России, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Об этом стало известно агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Министры иностранных дел ЕС должны собраться в понедельник в Люксембурге, где они надеются окончательно согласовать 19-й пакет санкций против России.

Сообщалось, что принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы.

Но другие правительства ЕС не согласились с этим. Пакет санкций требует единодушной поддержки 27 государств-членов ЕС.

"Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", – приводит агентство заявление МИД Австрии.

Словакия также выразила предостережения по этому поводу, но четыре дипломата ЕС заявили, что Европейская комиссия, как ожидается, опубликует в понедельник письмо, в котором будет рассмотрено беспокойство Словакии.