СМИ: ЕС ударит санкциями по фирмам, выдававшим фейковые флаги танкерам "теневого флота"
Евросоюз планирует внести в санкционный список три фирмы, которые выдали фальшивые документы о флаге определенной страны ряду танкеров "теневого флота" РФ.
Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Журналисты ознакомились с документом, согласно которому в рамках 19-го пакета санкций ЕС предлагают наказать три фирмы, которые выдали ложные документы о флаге по меньшей мере восьми танкерам "теневого флота", которые уже под санкциями.
Компании приписали этим судам флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартен. Эти малые островные страны в Карибском бассейне не входят в так называемый Парижский реестр официальных флагов для судов, то есть не предоставляют такой услуги.
Нидерланды ранее уже извещали Международную морскую организацию о том, что от имени Синт-Мартена – который является автономией в составе Нидерландов – выписывают фальшивые флаги.
Как ожидается, в новый санкционный пакет ЕС войдут еще 120 судов "теневого флота", что увеличит их общее количество в списке до более 560.
Дания анонсировала усиление проверок нефтяных танкеров, чтобы остановить "теневой флот" РФ.
В Эстонии заявили, что деятельность российского "теневого флота" в Балтийском море становится все более опасной, и ее ограничение существенно повысило бы безопасность региона.
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал более активное противодействие "теневому флоту" в европейских водах.
Недавно, как известно, Франция задержала один из танкеров у своего атлантического побережья. В итоге танкер продолжил движение по маршруту, но капитану придется явиться во французский суд.