США разоблачили сеть, которая помогает Ирану производить БПЛА, там есть украинские компании

Соединенные Штаты в среду объявили о санкциях против 32 физических и юридических лиц, которые помогают Ирану в развитии производства баллистических ракет и беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Под санкции попали компании из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии, Германии и Украины, "которые управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране", говорится в сообщении.

Одна из разоблаченных сетей, среди прочего, с 2023 года координировала закупку Ираном компонентов для баллистических ракет кислоту из Китая.

Другая сеть помогала иранской государственной компании с закупками компонентов для БПЛА, используя подставные компании в Украине – ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Экофера", сообщает Минфин США.

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси", – прокомментировал заместитель министра финансов США Джон Херли.

США последовательно вводят санкции против Ирана, направленные на блокирование его доходов от продажи нефти и получения компонентов для развития военной программы.

В то же время недавно американский президент Дональд Трамп сказал, что готов ослабить санкции против Ирана.