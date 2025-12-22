Польские СМИ сообщают об огромных очередях на пограничных переходах с Украиной

В связи с приближением рождественско-новогодних праздников на польско-украинских пограничных переходах образовались огромные очереди.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В 21:00 в воскресенье на переходе в Дорохуске очередь тянулась от границы до поселка Окопы. Это несколько километров от перехода. В ней застряли не менее нескольких сотен грузовиков. Время ожидания начала оформления в этом месте составляло не менее 33 часов.

Без особых проблем там проходило движение автобусов. Они проходили оформление уже примерно за час.

Более 38 часов должны ждать водители грузовиков, которые хотят пересечь границу в Корчовой. Меньше всего, два часа, ожидают оформления перед переходом в Зосине.

Что касается легковых автомобилей, то их водителям также нужно ожидать затруднений. Выезд из Польши через переход в Корчовой занимает около 8 часов ожидания. Около 5 часов нужно ждать в Будомеже и около трех – в Медыке.

На месте сотрудники службы охраняют безопасность участников движения. Как и каждый год, усиленное движение связано с приближением праздничного периода.

