США утвердили инвестиции на сумму более $500 млн в военную инфраструктуру в Польше

США выделят более 500 млн долларов на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, передает "Европейская правда".

Инвестиции будут направлены в четыре военные базы.

"Прочные союзы – это реальная безопасность. США утвердили инвестиции на сумму более 500 млн долларов в военную инфраструктуру в Польше – в Дравском Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке. Сотрудничество с Америкой укрепляет оборону страны и восточный фланг НАТО", – написал Шлапка.

Сейчас в Польше дислоцировано более 10 тыс. американских военнослужащих. США увеличили вдвое размещенный в республике военный контингент в феврале 2022 года.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осенью сказал, что американская сторона заверила в отсутствии намерений сокращать военное присутствие в его стране.

Перед этим Министерство обороны Румынии подтвердило информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что США сокращают численность своих войск, дислоцированных в Европе.