Что побудило ЕС разработать новую стратегию общей обороны и когда будут приняты первые решения

Когда речь заходит об обязательствах по коллективной обороне, на ум в первую очередь приходит НАТО и его принцип, согласно которому нападение на любое государство-член Альянса является нападением на всех, и остальные должны поддержать его в обороне.

Однако в Договоре о Евросоюзе – базовом документе, вокруг которого построено право ЕС, – есть статья 42, часть 7 которой провозглашает тот же принцип.

Впрочем, эти обязательства пока существуют только в теории. В конце концов, у Альянса есть структуры для планирования совместной обороны, а у ЕС – нет.

Лишь в конце апреля Евросоюз приступил к подготовке к практическому применению статьи 42.

О текущем положении дел и прогнозах на будущее. Далее – краткое изложение статьи.

Поводом для активизации дискуссий по поводу статьи 42.7, а точнее, по поводу её операционализации, то есть наполнения содержанием, стала война на Ближнем Востоке – а именно то, что иранские беспилотники внезапно пересекли границу Кипра, который не является членом НАТО. Один из них 2 марта даже нацелился на британскую авиабазу на Кипре. За этим последовала еще одна атака дронов, которая привела к эвакуации кипрской деревни.

В результате Кипр, который в первой половине 2026 года председательствует в Совете Евросоюза, не только отменил все выездные заседания Совета на своей территории на месяц вперед, но и начал требовать от коллег по ЕС более надежных гарантий безопасности.

Статья 42.7 обязывает государства-члены ЕС оказывать помощь "всеми возможными средствами", если одно из них становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории. Но одна из ключевых проблем этой статьи всегда заключалась в расплывчатости ее формулировки.

"Мы должны превратить политические заявления в конкретные действия", – заявил президент Кипра во время саммита 24 апреля. Но реально ли это вообще?

На саммите ЕС инициативу Никосии публично поддержали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и глава правительства Бельгии Барт де Вевер, подчеркнув необходимость усиления стратегической автономии в сфере обороны Евросоюза.

Продолжает достаточно позитивно относиться к этому вопросу и Франция.

Но большинство государств ЕС воздерживаются от прогнозов и оптимистических заявлений.

Процесс не остановился только на обсуждении лидеров.

Как стало известно "Европейской правде", Европейская служба внешних дел совместно с Европейской комиссией в настоящее время разрабатывают специальное оперативное руководство (Operational Manual) для государств-членов по практическому применению статьи 42.7.

В этом документе должно быть подробно указано, какие именно ресурсы – дипломатические, технические, финансовые, гражданские или чисто военные – столицы стран ЕС должны будут предоставить другому государству-члену в случае агрессии против него (хотя не факт, что речь пойдет о четких обязательствах).

Кроме того, по данным "ЕвроПравды", уже в мае в Брюсселе проведут кабинетные "штабные учения" (tabletop exercises), результаты которых и лягут в основу финального документа Еврокомиссии.

Амбициозная цель, которую сейчас ставят перед собой кипрское председательство и Еврокомиссия, – обсуждение лидерами государств на заседании Европейского совета в Брюсселе 18-19 июня уже окончательной версии "Оперативного руководства" по применению статьи 42.7 Договора о ЕС.

Но еще один главный сдвиг остается впереди.

В некоторых столицах ЕС до сих пор нет осознания того, что над общей европейской обороной необходимо работать. К сожалению, в реальной жизни подавляющее большинство государств ЕС не готовы серьезно говорить о превращении статьи 42.7 в аналог статьи 5 НАТО, чтобы заранее не брать на себя дополнительных обязательств в сфере безопасности (да и финансовых).

Тем не менее, определенный процесс все же запущен, продолжается и даст результат.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой ЕС задумался об обороне: как в Брюсселе "допиливают" европейский аналог статьи 5 НАТО.