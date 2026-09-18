Польские истребители поднялись в небо из-за атак РФ на Украину

Утром в пятницу, 18 сентября, Польша подняла в небо свои истребители на фоне очередной атаки России на Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

Польские военные отметили, что в польском воздушном пространстве начались операции военной авиации на фоне российского удара по Украине.

Командование задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности.

"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", – говорится в сообщении.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию.

Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

По данным украинских Воздушных сил, утром 18 сентября российские дроны фиксировались, в частности, в Ровенской и Винницкой областях.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что днем 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в Волынской области.

Пресс-секретарь Оперативного командования Вооружённых сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

Вместе с тем польские военные были готовы сбить российский дрон в случае нарушения им границы.

В тот же день Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.