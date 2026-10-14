Руководитель филиала Google в Финляндии Антти Ярвинен извинился за масштабную вырубку лесов на территории центров обработки данных компании в Мухосе и Каяани.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Компания Google подверглась критике после того, как Финская ассоциация охраны природы обвинила её в незаконной вырубке лесов в Мухосе и Каяани без необходимых оценок воздействия на окружающую среду. В Мухосе было вырублено 330 гектаров леса, а в Каяани – чуть менее 200 гектаров. На прошлой неделе Финское надзорное агентство (LVV) обязало Google приостановить работы на площадках строительства центров обработки данных.

Ярвинен заявил, что Google и её дочерняя компания действовали в соответствии со своим пониманием законодательства. Он отметил, что проекты реализовывались в сотрудничестве с органами власти и экспертами.

Google неоднократно заявляла, что власть была проинформирована о её планах по вырубке лесов. Однако когда Ярвинена спросили, какие именно органы власти, по мнению компании, были проинформированы и как сложилось такое понимание, он отказался их называть.

Ярвинен также опроверг, что Google ускоряла получение разрешений, чтобы опередить экологическую экспертизу, отметив, что проект "реализовывался достаточно быстро", но "очень открыто, в тесном сотрудничестве со всеми различными партнерами и местными органами власти".

Он опроверг, что на него оказывалось давление из-за пределов Финляндии с целью ускорения процесса. Ярвинен отметил, что процесс экологической оценки был неотъемлемой частью разработки проекта на протяжении всего времени.

"Мне чрезвычайно жаль, что мы оказались в такой ситуации. Я хочу извиниться за это", – сказал Ярвинен.

В прошлом месяце было объявлено, что технологический гигант Google инвестирует в Финляндию 13 млрд евро.

Напомним, в сентябре в австрийском городке прошли протесты против строительства центра обработки данных Google.

Также стоит отметить, что в июле 2026 года Европейская комиссия наложила на Google штрафы на общую сумму 890 млн евро за нарушение требований Закона о цифровых рынках.