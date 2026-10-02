65% швейцарских избирателей хотят отказаться от соглашения с США по F-35

Почти две трети швейцарских избирателей хотят отказаться от соглашения о закупке истребителей F-35 у США.

Об этом говорится в опросе, проведенном медиагруппой Tamedia/20 Minuten, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По результатам последнего опроса, лишь 28% избирателей хотели бы продолжить закупку, тогда как 65% выступают против.

Общественное сопротивление соглашению с правительством США усилилось на фоне торговой напряженности с администрацией американского президента Дональда Трампа, а также в связи с тем, что в парламентском отчете сделан вывод о том, что фиксированной цены на 36 самолетов никогда не существовало.

Министр обороны Мартин Пфистер отметил, что швейцарцам придётся приобрести меньше самолётов, чтобы удержать расходы на закупку в пределах лимита, утверждённого избирателями, – 6 млрд швейцарских франков.

В марте сообщалось, что Швейцария планирует приобрести у США лишь около 30 истребителей F-35 вместо запланированных 36, а также рассматривает возможность закупки европейской системы противовоздушной обороны, чтобы компенсировать задержки с текущими закупками.

Напомним, в августе прошлого года швейцарские политики из разных партийпризвали отменить заказ на более чем три десятка истребителей F-35 у американского оборонного конгломерата Lockheed Martin Corp после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из этой страны.

Соглашение о закупке американских истребителей парламент Швейцарии одобрил ещё в сентябре 2022 года.

А в декабре 2025 года Швейцария подписала контракт с американской компанией Lockheed Martin о закупке первых восьми истребителей F-35.