Беларусь запретила некоторые товары из Латвии

Беларусь заявила в понедельник, что запрещает ввоз ряда товаров из соседней Латвии из-за "недружественной риторики" и "неконструктивных подходов".

Об этом сообщило государственное информационное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства, мера охватывает широкий перечень товаров латвийского происхождения, в частности рыбные консервы и различные виды промышленных изделий.

"Такое решение принято в связи с тем, что латвийская сторона продолжает придерживаться неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью", – отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября агрессивно настроенные вооруженные мужчины в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Лица, сопровождавшие мигрантов, угрожали военнослужащим, которые не позволили им пересечь границу. Через несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее малоизвестная группировка "Черные русы".

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент, заявил, что за этим стоит Москва.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил латвийскую сторону в инсценировке инцидента на границе в начале октября, чтобы получить деньги от ЕС.