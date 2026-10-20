СМИ: на саммите ЕС между премьерами Испании и Польши разгорелся ожесточенный спор по поводу миграции

На саммите Европейского совета на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес и глава польского правительства Дональд Туск поспорили на тему миграции, в ходе чего последний покинул конференц-зал.

Об этом стало известно RMF FM, пишет "Европейская правда".

В понедельник вечером премьер Польши рассказал о своей дискуссии с испанским коллегой на прошлой неделе. По его словам, на саммите ЕС в Брюсселе Польша и группа европейских стран раскритиковали миграционную политику Мадрида.

"Произошло довольно острое противостояние. С одной стороны, премьер-министр Испании отстаивал то, что мы считали неэффективной миграционной политикой, а именно чрезмерную открытость. С другой стороны, очень сильный альянс: Польша, Италия, Дания. Мы предложили очень жесткие положения", – рассказал Туск.

Он убежден, что почти все европейские страны присоединились к его точке зрения по этому вопросу.

Издание RMF FM сообщило о дополнительных подробностях напряженности во время саммита Европейского совета. Отмечается, что дискуссия между премьер-министрами Польши и Испании была настолько напряженной, что, по словам дипломатов, граничила с "непарламентскими выражениями". Помимо Испании, среди стран, выступивших против инициативы Польши, Дании и Италии, были Франция и Люксембург.

Санчес выступил в защиту легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов. Он утверждал, что это будет способствовать их интеграции и позволит лучше контролировать ситуацию.

В ответ Туск заявил, что "это не тот путь". Он обвинил премьер-министра Испании в игре с безопасностью Европы и в том, что предложенные Мадридом меры могут поощрять незаконное пересечение европейской границы. Премьер Польши решительно высказался за строгую защиту внешних границ ЕС, борьбу с нелегальной миграцией, депортацию иностранцев, нарушающих закон, и возможность применения жесткой политики в отношении предоставления убежища.

Во время спора Туск вышел из зала заседаний и направился в комнату польской делегации, чтобы обсудить последние договоренности. Тогда одному из членов польской делегации пришло SMS-сообщение с информацией о том, что премьеры Чехии и Венгрии не хотят принимать решение в отсутствие польского коллеги.

Через мгновение Туску позвонил президент Европейского совета Антониу Кошта и попросил его вернуться в зал, поскольку переговоры не могли продолжаться: "Без тебя мы не пойдем дальше".

В итоговых выводах саммита ЕС в конечном итоге появилось заявление о разработке Европейской комиссией рамок кризисного реагирования в случаях наплыва мигрантов на границы ЕС. Согласно требованиям Польши, они должны предусматривать как возможность приостановки права на убежище в кризисных ситуациях, так и учет специфики отдельных государств.

Как сообщалось, лидеры Польши, Дании и Италии призвали Европейский Союз значительно ужесточить свою позицию в отношении нелегальной миграции.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.