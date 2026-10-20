В Албании всё больше людей выходят на акции протеста против правительства

Антиправительственные протесты, возглавляемые студентами университетов и учащимися средних школ, в Албании продолжаются уже вторую неделю, причём число участников таких акций растёт.

Об этом сообщает Bloomberg, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, протестующие не проявляют никаких признаков того, что готовы отказаться от своих требований о политических изменениях.

Во вторник толпа в столице, Тиране, увеличилась, когда преподаватели университетов и другие общественные деятели присоединились к демонстрациям в поддержку студентов, требующих отставки премьер-министра Эди Рамы.

Более 1 000 ученых подписали петицию, в которой призывают его уйти в отставку и сформировать технократическое правительство.

В символической попытке начать переговоры со студентами Рама выставил перед своим кабинетом красные стулья, на каждом из которых лежала бумажка с надписью "Диалог". Однако когда прибыли протестующие, они разорвали эти бумажки.

Протестующие жалуются, что уже несколько месяцев проводят мирные демонстрации, но их никто не слышит.

То, что началось как сопротивление строительству роскошного приморского курорта, связанного с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, переросло в более широкое движение против коррупции.

На прошлой неделе к митингам присоединились студенты университетов и учащиеся средних школ.

В столице произошли самые жестокие уличные столкновения за последнее десятилетие: сотни людей получили ранения, а правительственные здания, банки и предприятия были повреждены. Полиция применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона толпы, а власти возбудили уголовные дела против сотен демонстрантов.

Рама, который в прошлом году был избран на четвёртый срок, отказался уйти в отставку и обвинил оппозиционные группы и иностранные силы в использовании протестов для дестабилизации ситуации в Албании.

Он настаивает, что его мандат на управление страной до 2029 года не может быть оспорен с помощью насилия.

18 октября Рама заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албаниина пути к вступлению в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.