Каллас: МУС подвергается атакам именно тогда, когда он нужен больше всего

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Брюссель воспользуется ближайшими месяцами "для налаживания диалога" о том, как противодействовать санкциям США в отношении Международного уголовного суда.

Об этом она заявила во вторник, 20 октября, сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, ранее почти 60 депутатов Европарламента из разных политических лагерей призвали Европейскую комиссию быстро вмешаться после того, как Белый дом объявил о санкциях против МУС.

"Мы должны оставить открытыми все варианты. Если мы применим блокирующий закон, у нас будет только один шанс, и мы должны использовать его правильно. Поэтому это должно быть хорошо подготовлено", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что "МУС подвергается нападкам именно в тот момент, когда мы нуждаемся в нем больше всего".

"Европейский Союз располагает практическими средствами, чтобы сделать больше", – добавила она.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 9 октября ввела санкции против Международного уголовного суда.

В свою очередь в МУС заявили, что защитили себя от возможных санкций со стороны США.