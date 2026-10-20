Спецслужба Молдовы оценила риски, связанные с деятельностью Yandex Go

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы направила компетентным органам оценку рисков, связанных с группой Yandex Go, и рекомендовала им принять соответствующие меры.

Об этом в спецслужбе заявили в комментарии Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что специфика их работы требует строгого режима конфиденциальности в отношении оперативной информации, касающейся государственной безопасности. Однако в СИБ подтвердили, что осуществляют активный мониторинг рисков, связанных с сервисом.

"СИБ передала информацию об оценке рисков, связанных с группой Yandex Go, учреждениям, обладающим полномочиями в этой сфере, и рекомендовала им принять необходимые меры", – сообщили в спецслужбе.

В СИБ напомнили о заседании Совета по проверке важных для государственной безопасности инвестиций, созванном правительством, на котором власти приняли решение провести "углубленную оценку" деятельности Yandex Go, чтобы проверить возможные риски информационной безопасности и защиты персональных данных.

В течение 20 дней компания должна предоставить документы и информацию, в частности о владельцах.

В Yandex Go согласились предоставить информацию и подчеркнули, что персональные данные пользователей из Молдовы обрабатываются на серверах в ЕС.

В 2025 году сообщалось, что в столице Молдовы Кишиневе официально заработала служба такси Bolt, которая для правительства страны стала возможностью потеснить на рынке российский сервис такси Yandex Go.

Осенью 2024 года в Молдове по запросу Службы информации и безопасности (СИБ) заблокировали пять сайтов, среди которых, в частности, российские "Яндекс", Rutube и Dzen.