Оборонные компании Литвы хотят больше господдержки из-за угрозы диверсий

Литовские предприятия оборонной промышленности призывают правительство оказать более значительную поддержку для защиты от возможных диверсий, кибератак и запугиваний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Предприятия, производящие оборонные технологии и технологии двойного назначения, заявляют, что сталкиваются с растущими проблемами безопасности, в частности с автомобилями с российскими номерными знаками, припаркованными возле их офисов, фотографированием сотрудников и психологическим давлением.

Они хотят, чтобы власти предоставляли больше обучения и практических советов о том, как реагировать на потенциальные угрозы.

Глава RSI Europe Томас Милашаускас отметил, что кибератаки и другие попытки нанести ущерб его компании стали привычным явлением ещё несколько лет назад.

По его словам, компания получает рекомендации по безопасности от литовских властей и выполняет эти рекомендации.

Национальный центр по управлению кризисными ситуациями направил более чем 40 компаниям рекомендации по обеспечению безопасности, в частности советы по размещению камер видеонаблюдения, охране периметра, контролю доступа и мониторингу поставок, сообщил его руководитель Вильмантас Виткаускас.

Однако не все компании оборонного сектора считают, что получили достаточные рекомендации.

Глава компании ScaleWolf Эдвинас Керза призвал к проведению большего количества мероприятий и тренингов, посвященных физической безопасности, в частности касающихся доступных мер по предотвращению несанкционированного доступа на территорию предприятий.

По словам Керзы, малые предприятия сталкиваются с особыми трудностями, поскольку молодые компании, как правило, уделяют больше внимания разработке продукции, чем кибербезопасности и физической защите.

Он призвал оказывать им бесплатную или субсидируемую помощь для укрепления их защитных мер.

Керза призвал компании не поддаваться запугиванию и не молчать.

"Худшее, что мы можем сделать, – это испугаться и молчать, даже если нас шантажируют или оказывают иное давление", – сказал он.

Стоит отметить, что 18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, которая хранит оборудование для связи Starlink.

Сообщалось, что Литва рассматривает попытку поджога базовой станции Starlink компании SpaceX как связанную с Россией диверсию, направленную на подрыв военного потенциала Украины.