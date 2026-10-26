Оборонные компании Литвы хотят больше господдержки из-за угрозы диверсий
Литовские предприятия оборонной промышленности призывают правительство оказать более значительную поддержку для защиты от возможных диверсий, кибератак и запугиваний.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Предприятия, производящие оборонные технологии и технологии двойного назначения, заявляют, что сталкиваются с растущими проблемами безопасности, в частности с автомобилями с российскими номерными знаками, припаркованными возле их офисов, фотографированием сотрудников и психологическим давлением.
Они хотят, чтобы власти предоставляли больше обучения и практических советов о том, как реагировать на потенциальные угрозы.
Глава RSI Europe Томас Милашаускас отметил, что кибератаки и другие попытки нанести ущерб его компании стали привычным явлением ещё несколько лет назад.
По его словам, компания получает рекомендации по безопасности от литовских властей и выполняет эти рекомендации.
Национальный центр по управлению кризисными ситуациями направил более чем 40 компаниям рекомендации по обеспечению безопасности, в частности советы по размещению камер видеонаблюдения, охране периметра, контролю доступа и мониторингу поставок, сообщил его руководитель Вильмантас Виткаускас.
Однако не все компании оборонного сектора считают, что получили достаточные рекомендации.
Глава компании ScaleWolf Эдвинас Керза призвал к проведению большего количества мероприятий и тренингов, посвященных физической безопасности, в частности касающихся доступных мер по предотвращению несанкционированного доступа на территорию предприятий.
По словам Керзы, малые предприятия сталкиваются с особыми трудностями, поскольку молодые компании, как правило, уделяют больше внимания разработке продукции, чем кибербезопасности и физической защите.
Он призвал оказывать им бесплатную или субсидируемую помощь для укрепления их защитных мер.
Керза призвал компании не поддаваться запугиванию и не молчать.
"Худшее, что мы можем сделать, – это испугаться и молчать, даже если нас шантажируют или оказывают иное давление", – сказал он.
Стоит отметить, что 18 октября премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, которая хранит оборудование для связи Starlink.
Сообщалось, что Литва рассматривает попытку поджога базовой станции Starlink компании SpaceX как связанную с Россией диверсию, направленную на подрыв военного потенциала Украины.