В Швейцарии суд впервые в мире приговорил бывшего силовика Беларуси за преследование оппозиции

В понедельник швейцарский суд признал бывшего белорусского сотрудника спецслужб виновным в похищении бизнесмена Анатолия Красовского, оппонента белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Юрий Гаравский, признавший свою причастность к похищениям более двух десятилетий назад трёх оппонентов Лукашенко, которые впоследствии были убиты, был, однако, оправдан по делу о похищении бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко.

Теперь Гаравскому грозит два года условного срока в Швейцарии – наказание, которое было смягчено благодаря его сотрудничеству со следствием и всестороннему признанию, как сообщили в суде.

Правозащитные организации отмечают, что это решение стало первым в мире приговором в отношении члена белорусских силовых структур. Оно было вынесено после того, как дочери двух жертв обжаловали оправдательный приговор 2023 года.

В понедельник суд заявил, что признания Гаравского правдивы, а в деле Красовского его намерение и осведомленность о насильственном похищении и последующем убийстве были очевидными. Что касается дела Захаренко, по словам суда, установить такой умысел не удалось.

"Даже если это лишь частичная победа, это первое в мире осуждение сотрудника белорусских силовых структур", – сказал Филип Грант, основатель правозащитной организации Trial International, которая оказывала поддержку дочерям Красовского и Захаренко.

Это дело стало первым, в котором швейцарские суды, применяя принцип универсальной юрисдикции, рассматривали обвинения в насильственном исчезновении или предполагаемых преступлениях, совершенных в Беларуси.

Правительство Лукашенко отвергает критику со стороны ООН и правозащитных организаций в отношении ситуации с правами человека в стране и отрицает наличие политических заключённых.

"Пробел в ответственности был устранен. Мои клиентки испытывают большое облегчение", – отметил Северин Вальц, адвокат дочерей Захаренко и Красовского.

Приговор может быть обжалован ещё один раз, что перенесёт дело в Федеральный верховный суд Швейцарии.

Впервые имя бывшего белорусского силовика стало достоянием общественности в 2019 году, когда он рассказал DW о причастности к политическим убийствам Захаренко, Гончара и Красовского. Гаравский к тому времени уехал из Беларуси в Европу, где попросил политического убежища.

Гаравский, как утверждалось, был причастен к серии исчезновений ведущих деятелей белорусской оппозиции в 1999 году – экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, вице-премьера первых лет президентства Лукашенко Виктора Гончара и друга последнего Анатолия Красовского.