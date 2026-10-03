В Кишиневе второй день подряд эвакуировали людей из аэропорта из-за "заминирования"

В международном аэропорту Кишинева в субботу, 3 октября, объявили тревогу в связи с "заминированием", из-за чего пассажиров и персонал эвакуировали.

Об этом сообщила администрация аэропорта, пишет "Европейская правда".

О проведении эвакуации в аэропорту сообщили в 15:08 в субботу. На место происшествия прибыли специализированные подразделения МВД, а процедура регистрации пассажиров была приостановлена.

В 16:00 в аэропорту сообщили, что проверки, проведенные специализированными бригадами, завершены, а причина тревоги не подтвердилась.

Доступ пассажиров в терминал восстановили, начались процедуры посадки.

Пассажирам посоветовали проверять статус рейсов в режиме реального времени на онлайн-табло аэропорта, следить за сообщениями авиакомпаний, рейсами которых они планируют воспользоваться, и соблюдать указания персонала.

Стоит отметить, что 2 октября после поступления аналогичного сигнала о потенциальной угрозе пассажиров и персонал аэропорта Кишинева также оперативно эвакуировали

Однако сообщение о бомбе оказалось ложным.