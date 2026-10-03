Греция возвращает Болгарии останки одного из её важнейших правителей

В субботу Болгария с большой помпой и торжествами встречает останки средневекового царя Самуила после десятилетий переговоров с Грецией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Останки, найденные 60 лет назад в приграничном районе Греции, доставляют в болгарскую столицу Софию на военном самолете, их встречают со всеми государственными почестями.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис надеется, что передача останков поможет Афинам в обращении к Великобритании с просьбой вернуть мраморы Парфенона – коллекцию 2500-летних скульптур, вывезенных с Акрополя и переданных Британскому музею.

Царь Самуил правил Первым болгарским царством с 997 по 1014 год, постепенно распространяя свою власть на значительную часть Балкан вплоть до Охридского озера, которое сегодня находится в Северной Македонии на границе с Албанией. Однако правление Самуила также характеризовалось конфликтом с Византийской империей, которая в конечном итоге разгромила его армию в битве при Клейдионе в 1014 году.

В Болгарии Самуила считают символом национальной идентичности.

Передача его останков происходит в соответствии с соглашением, заключенным в начале этой недели между министрами культуры двух стран. Согласно ему, Болгария вернет Греции религиозные реликвии, вывезенные из греческих монастырей во время Первой мировой войны.

Мицотакис и его болгарский коллега Румен Радев приняли участие в церемонии в Музее византийской культуры в Салониках, где хранились останки, перед их передачей.

"Это предметы, принадлежащие обоим нашим народам; они являются нашей памятью и нашей связью, и наши соотечественники, а также будущие поколения заслуживают и должны иметь возможность отдать дань уважения своим предкам", – заявил Радев во время церемонии в музее.

Напомним, в сентябре премьер-министр Греции Мицотакис заявил, что соглашение о возвращении мраморных скульптур Парфенона из Великобритании еще можно заключить при условии "политической воли".

Британский музей всегда исключал возможность возвращения мраморных скульптур и настаивал на том, что они были приобретены на законных основаниях.