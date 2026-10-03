Кишинев вызвал "на ковер" главу посольства РФ из-за падения обломков ракет и дронов

МИД Молдовы вызвал назначенного посла РФ Олега Озерова и вручил ему ноту протеста в связи с несанкционированным пролетом в воздушном пространстве пяти дронов и ракет, которые взорвались вблизи населенных пунктов в четырех районах.

Об этом МИД Молдовы сообщил в субботу, 3 октября, пишет "Европейская правда".

МИД Молдовы обратил внимание на серьезность инцидента, который поставил под угрозу жизнь и безопасность граждан и привел к пожарам и материальному ущербу. В связи с этим главу посольства РФ Озерова вызвали в МИД.

"Министерство призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и предотвращать повторение подобных инцидентов", – заявили в молдавском ведомстве.

В субботу, 3 октября, национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет нескольких беспилотных летательных аппаратов. В Службе воздушных операций Национальной армии сообщили, что в промежутке времени с 7:45 до 8:00 национальное воздушное пространство пересекли пять беспилотных летательных аппаратов.

Позже министр обороны Анатолий Носатый уточнил, что в инциденте были задействованы три ракеты и два дрона, обломки которых упали в четырех районах страны.

Впоследствии Министерство обороны Молдовы заявило о шестом несанкционированном полете в воздушном пространстве на фоне массированной утренней атаки России на Украину.

В связи с инцидентами с дронами Озерова также вызвали в МИД Молдовы 1 октября.