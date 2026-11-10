Глава МИД Молдовы: нейтралитет не должен быть препятствием для укрепления обороноспособности

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой убежден, что закрепленный в конституции страны нейтралитет не должен препятствовать укреплению обороноспособности.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Молдовы приводит Moldpres, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, Молдова должна использовать возможности сотрудничества с Европейским Союзом в сфере безопасности.

За последние годы объем поддержки, предоставляемой через Европейский фонд мира (EPF), вырос с 7 млн евро в 2021 году до 120 млн евро в 2026 году.

"Выделенные суммы являются колоссальными для оборонного бюджета Республики Молдова – сферы, которой десятилетиями пренебрегали. Учитывая ужасы, через которые Украина проходит уже почти пять лет, и их последствия для всего региона, мы должны осознать, что нейтральная страна должна инвестировать в собственную оборону больше, чем другие страны, которые обладают спокойствием, безопасностью и роскошью быть частью альянса коллективной обороны", – отметил Попшой.

Он добавил, что Молдова хочет стать частью европейского сотрудничества в сфере безопасности, укрепления оборонной промышленности и развития логистических цепочек.

"Мы должны понимать, что нейтралитет не означает неспособность защитить себя. Кроме того, он не является препятствием для укрепления обороноспособности и осуществления инвестиций в сферу обороны, которые мы делаем и будем продолжать делать", – подчеркнул министр.

Глава МИД отметил, что, помимо EPF, Европейский Союз поддерживает также программы в гражданской сфере, которые играют важную роль в укреплении безопасности общества.

"Таким образом, существующий механизм сотрудничества, который постоянно развивается, представляет собой огромную возможность для Республики Молдова укрепить сектор обороны и безопасности, а также устойчивость общества в целом", – добавил Попшой.

Стоит также отметить, что Молдова и Украина 26 октября заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ поможет странам обмениваться опытом в этой сфере и использовать технологические решения, разработанные и опробованные Украиной для защиты воздушного пространства.

Впоследствии в правительстве Молдовы отвергли критику оппозиции, которая обвинила власти в нарушении нейтралитета, подчеркнув, что документ не предусматривает оказания прямой военной помощи, а его главная цель – защита населения и воздушного пространства страны.